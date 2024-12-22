Над Сумщиною знищили 12 "Шахедів": пошкоджені будинки
В ніч на 22 грудня у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 12 ворожих БпЛА типу "Шахед"
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.
За даними ОВА, в Дубов’язівській громаді внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух) сталося загорання офісного приміщення.
У Роменській громаді внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Герань-2" (2 вибухи) пошкоджені 4 приватних будинки та нежитлове приміщення.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
"З початку року наші зенітники знищили 744 російських безпілотників, які летіли вбивати українців, знищувати наші міста та села", – повідомили в ОВА.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня російські військові завдали авіаудари по Херсонському району. Для атаки застосували 11 КАБів.
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