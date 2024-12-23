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23 грудня 2024, 09:03

На Хмельниччині через атаку російських дронів постраждала людина

23 грудня 2024, 09:03
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фото ілюстраційне: поліція
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У Хмельницькій області унаслідок атаки РФ пошкоджено обладнання на підприємстві, постраждала людина

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

Голова ОВА зазначив, що сьогодні вночі під час тривоги сили ППО знищили 5 ворожих дронів типу Shahed.

"Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина дістала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний", - написав Тюрін.

Він додав, що також пошкоджено вікна у приватних будинках та легковий автомобіль.

Нагадаємо, протягом минулої доби під російськими обстрілами опинилися 28 населених пунктів Херсонської області, загинули троє людей.

війна обстріл Хмельницька область дрон Тюрін Сергій Григорович
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