Сирський замість стабілізації оборони хоче закрити DeepState і мобілізувати команду в піхоту

Увага! Сирський замість стабілізації оборони, почав наступ на команду DeepState — останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту

Увага! Сирський замість стабілізації оборони, почав наступ на команду DeepState — останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту

фото: Reuters

У проєкті:

Мобілізація команди DeepState (в піхоту їх, нема людей — нема проблеми).

Звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації (нічого тут OSINT бавитися).

Всіляка дискредитація проєкту (у Генштабу своя правда і "контрольована" ситуація).

Закриття проєкту (Навіщо всі ці карти? Достатньо брехливих доповідей).

Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ "старперів" на проєкт — ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових довбо@бів.

Прошу всіх небайдужих допомогти OSINT-спільноті України, аби генерали вдавилися.

Володимир Зеленський, так куди йдемо?