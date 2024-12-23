Сирський замість стабілізації оборони хоче закрити DeepState і мобілізувати команду в піхоту
У проєкті:
Мобілізація команди DeepState (в піхоту їх, нема людей — нема проблеми).
Звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації (нічого тут OSINT бавитися).
Всіляка дискредитація проєкту (у Генштабу своя правда і "контрольована" ситуація).
Закриття проєкту (Навіщо всі ці карти? Достатньо брехливих доповідей).
Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ "старперів" на проєкт — ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових довбо@бів.
Прошу всіх небайдужих допомогти OSINT-спільноті України, аби генерали вдавилися.
Володимир Зеленський, так куди йдемо?