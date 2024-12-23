У Києві та трьох областях застосували екстрені відключення світла
Сьогодні, 23 грудня, в кількох регіонах України енергетики ввели екстрені відключення світла
Про це повідомляє пресцентр ДТЕК, передає RegioNews.
За вказівкою Укренерго електроенергію вимикають: у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.
Коли ситуація зміниться, про це буде повідомлять додатково.
Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.
Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.