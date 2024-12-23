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23 грудня 2024, 14:50

У Києві та трьох областях застосували екстрені відключення світла

23 грудня 2024, 14:50
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 23 грудня, в кількох регіонах України енергетики ввели екстрені відключення світла

Про це повідомляє пресцентр ДТЕК, передає RegioNews.

За вказівкою Укренерго електроенергію вимикають: у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Коли ситуація зміниться, про це буде повідомлять додатково.

Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

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