12:04  21 грудня
В Одесі леопард напав на працівника зоопарку, чоловіка госпіталізували
03:47  21 грудня
Житель Києва отримав тюремний термін за крадіжку трьох банок ікри з магазину
22:45  20 грудня
Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна"
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2024, 16:13

В Україні з'явився військовий підрозділ, який займається захистом культурної спадщини

21 грудня 2024, 16:13
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Збройні Сили України в черговий раз підтверджують дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і положень Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в м. Гаага 14 травня 1954 року, та двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу із захисту культурної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Підрозділ із захисту культурної спадщини функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Підрозділ буде координувати дії, спрямовані на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 4 вересня на вулицях Коновальця та Кокорудза у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

ЗСУ Генштаб памʼятка культурна цінність
ЗСУ отримали роботизований транспортер-всюдихід для логістики та евакуації "CRAB-LS"
19 грудня 2024, 05:30
Сім областей мають посилити роботу над фортифікаціями, — Сирський
18 грудня 2024, 08:19
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні: інформація на 18 грудня
18 грудня 2024, 08:02
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Житель Києва, який влаштував погром в аптеці та магазині, отримав 7 років в'язниці
21 грудня 2024, 17:24
На Тернопільщині у ДТП загинуло немовля: автомобіль врізався у бетонні плити біля дороги
21 грудня 2024, 16:43
На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які хотіли "форсувати" Тису на гумових човнах
21 грудня 2024, 15:37
Уряд призначив тимчасову керівницю Інституту національної пам'яті
21 грудня 2024, 15:02
Біля Житомира водій збив людину на переході і втік з місця ДТП
21 грудня 2024, 14:42
На українському кордоні затримали позашляховик, викрадений у Британії
21 грудня 2024, 14:10
У ДТП на Вінниччині загинули троє людей: зіткнулися легковик та вантажівка
21 грудня 2024, 13:19
Житель Черкас влаштував стрілянину по багатоповерхівці після сварки з колишньою
21 грудня 2024, 12:37
В Одесі леопард напав на працівника зоопарку, чоловіка госпіталізували
21 грудня 2024, 12:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »