В Україні з'явився військовий підрозділ, який займається захистом культурної спадщини

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Збройні Сили України в черговий раз підтверджують дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і положень Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в м. Гаага 14 травня 1954 року, та двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу із захисту культурної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Підрозділ із захисту культурної спадщини функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Підрозділ буде координувати дії, спрямовані на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 4 вересня на вулицях Коновальця та Кокорудза у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.