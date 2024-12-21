фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вооруженные Силы Украины в очередной раз подтверждают соблюдение норм международного гуманитарного права, в том числе и положений Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятой в г. Гаага 14 мая 1954 года и двух протоколов к ней о создании специализированного подразделения по защите культурного наследия", – говорится в сообщении.

Подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВСУ. В его состав войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.

Подразделение будет координировать действия, направленные на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий.

Напомним, в результате ракетных обстрелов 4 сентября на улицах Коновальца и Кокорудза во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.