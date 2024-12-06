На Запоріжжі ексголові селищної ради загрожує 12 років в'язниці за махінації з землею

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У Запорізькій області повідомили про підозру колишній голові селищної ради, яка підробила рішення сесії сільради про передачу землі в приватну власність

Про це повідомили в пресслужбах Запорізької обласної прокуратури та Національної поліції області, передає RegioNews.

За даними слідства, 57-річна посадовиця в 2020 році за попередньою змовою з ще невстановленими особами підробила рішення сесії селищної ради, якої насправді не було. У ньому зазначалось, що у власність фізичній особі передано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. На підставі цього фіктивного документа громадянин зареєстрував право власності на землю.

"Це стало підставою для незаконного вибуття з власності територіальної громади земельної ділянки вартістю 720 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі на розгляді суду стосовно підозрюваної перебувають два обвинувальні акти за аналогічною кваліфікацією.

Фігурантці повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Жінці загрожує обмеження волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше ексголова Харківського Держгеокадастру отримав підозру за передачу фермерам землі заказника.