Зеленський обізвав Путіна нецензурним словом після його нових погроз "Орєшніком"

Відповідний коментар з'явився на сторінці українського президента у соцмережі X, передає RegioNews.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо*об", - написав Зеленський.

People are dying, and he thinks it’s "interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok