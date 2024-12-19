Зеленський обізвав Путіна нецензурним словом після його нових погроз "Орєшніком"

фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відповів на ідею Путіна про «дуель» російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» і західних систем ППО над Києвом.

Відповідний коментар з'явився на сторінці українського президента у соцмережі X, передає RegioNews.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо*об", - написав Зеленський.

People are dying, and he thinks it’s "interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Зазначимо, сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін провів "пряму лінію", на якій говорив, що пропонує країнам Заходу провести "високотехнологічну дуель": їм треба розмістити в Києві свої системи ППО, а потім РФ туди вдарить "Орєшніком". Він назвав це експериментом.

Нагадаємо, що перший запуск країною-агресором цієї зброї Путін назвав "експерементальним". Це сталося цьогоріч 21 листопада. Саме тоді "Орєшніком" країна-терорист вдарила по Дніпру.