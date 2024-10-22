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22 жовтня 2024, 18:34

На РНБО ухвалили рішення про ліквідацію МСЕК: Зеленський підписав документ

22 жовтня 2024, 18:34
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Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Серед ухвалених рішень - ліквідація МСЕК до кінця цього року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

РНБО ухвалило низку рішень, зокрема цифровізацію, ліквідування МСЕК до кінця року, перевірку та аудит щодо інвалідності посадовців.

РНБО визначила перелік рішень, які, за словами політика, "повернуть справедливість". Зеленський затвердив ухвали в указі №732/2024. Ідеться про такі заходи:

  • цифровізація процесів проходження всіх етапів МСЕК — на план цифровізації відведено 2 тижні;
  • реальна перевірка декларацій членів МСЕК;
  • перевірка протягом 3 місяців і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;
  • аудит пенсійних нарахувань з інвалідності посадових осіб — на це РНБО і президент відвели тиждень;
  • законодавчі зміни для невідкладного реформування системи МСЕК;
  • перегляд системи та механізму нарахувань пенсій посадовцям держорганів.

Зокрема, новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності.

Це передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Генеральний прокурор України Андрій Костін оголосив про свою у відставку з посади.

Також повідомлялося, що за матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

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