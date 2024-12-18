Рада ухвалила закон про створення держреєстру військовослужбовців

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Новий реєстр стане централізованою інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для збору, зберігання, обліку, обробки та захисту даних військових. Система дозволить забезпечити унікальність записів завдяки автоматичному присвоєнню електронного ідентифікатора (Military ID).

До бази даних увійдуть такі дані про військових:

ПІБ;

стать, дата народження;

цифровий образ обличчя;

реєстраційний номер платника податків;

сімейний стан і відомості про членів сім’ї;

видані військово-облікові документи.

Додатково реєстр інтегрується з електронною системою охорони здоров’я для обміну інформацією про результати медичних оглядів.

Строк зберігання даних у реєстрі встановлено на 75 років після смерті військовослужбовця.

Закон також передбачає запровадження Military ID, що дозволить обмінюватися даними без використання персональних відомостей військових.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Нове Міністерство, яке очолив Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.