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19 декабря 2024, 16:15

Нардеп Дмитрий Микиша вышел из фракции "Слуга народа"

19 декабря 2024, 16:15
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фото: facebook.com/dmytro.mykysha
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Народный депутат Украины Дмитрий Микиша решил выйти из фракции "Слуга народа". Об этом стало известно сегодня, 19 декабря

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Дмитрий Микиша является мажоритарщиком и членом группы "Умная политика" Дмитрия Разумкова.

"В Коалиции остается 232 человека. И это при том, что среди них два просто в бегах, и еще 6-7 под подозрением НАБУ, и два не ходят от слова совсем", – констатировал Ярослав Железняк.

Как известно, 19 июля народная депутат "Слуги народа" Юлия Яцик вышла из фракции.

Ранее сообщалось, что 17 июля народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла вышла из фракции по собственному заявлению.

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