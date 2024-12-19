Нардеп Дмитрий Микиша вышел из фракции "Слуга народа"
Народный депутат Украины Дмитрий Микиша решил выйти из фракции "Слуга народа". Об этом стало известно сегодня, 19 декабря
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Дмитрий Микиша является мажоритарщиком и членом группы "Умная политика" Дмитрия Разумкова.
"В Коалиции остается 232 человека. И это при том, что среди них два просто в бегах, и еще 6-7 под подозрением НАБУ, и два не ходят от слова совсем", – констатировал Ярослав Железняк.
Как известно, 19 июля народная депутат "Слуги народа" Юлия Яцик вышла из фракции.
Ранее сообщалось, что 17 июля народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла вышла из фракции по собственному заявлению.
В парламенте рассказали, что будет с тарифами и пенсиями в 2025 годуВсе новости »
19 декабря 2024, 12:30Рада со второй попытки отозвала Бойко с должности в парламентском комитете
19 декабря 2024, 11:30Рада приняла закон о создании госреестра военнослужащих
18 декабря 2024, 15:30
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Россияне ударили по Купянскому району Харьковщины: есть погибшие и раненые
19 декабря 2024, 16:26В Никополе в результате российского обстрела ранены два человека
19 декабря 2024, 16:20Командиру 211 бригады, в которой издевались над военными, избрали меру пресечения
19 декабря 2024, 15:50Мобилизация мужчин с "броней": в Сухопутных войсках выступили с пояснениями
19 декабря 2024, 15:36Ракетный удар по Кривому Рогу: продолжается ликвидация последствий российской атаки
19 декабря 2024, 15:20Спецслужбы предотвратили убийство свидетеля по делу о $1 млн взятки полковнику СБУ
19 декабря 2024, 14:45Войска РФ обстреляли Херсонский район: повреждены жилые дома
19 декабря 2024, 14:30Рада поддержала запрос к Зеленскому о лишении нардепа Бойко звания "Герой Украины"
19 декабря 2024, 14:15В Киеве и Днепре разоблачены масштабные каналы наркосбыта: 16 задержанных
19 декабря 2024, 14:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все блоги »