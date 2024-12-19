Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади в парламентському комітеті

фото: Юрій Бойко / Facebook

У четвер, 19 грудня, парламент все ж відкликав із другої спроби Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

За його словами, це був "чисто символічний крок". Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів.

На постанові по Бойко почалася штовханина між депутатами.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", – повідомив Ярослав Железняк.

Він оприлюднив статистику по фракціям за виключення Бойка з Комітету. Виявилося, що представники "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України" відповідне рішення не підтримали.

Нагадаємо, днями народний депутат та голова "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко записав відео з вибаченнями після виклику на допит до Служби безпеки України. Вибачався нардеп за ролик, в якому заявляв про "радикалів", які перейменовують міста й зносять памʼятники.