Спроба порахувати населення та виявити ухилянтів: нардепка розповіла, навіщо роздають "тисячу Зеленського"

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Державна програма Зимова єПідтримка є спробою перерахувати населення України, а також виявити чоловіків, які перебувають в країні, але ухиляються від мобілізації

Таку думку в етері Радіо Свобода висловила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

"Як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту "Національний кешбек", розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в Україні та проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон", — вважає депутатка.

На її думку, ще одна мета програми Зимова єПідтримка — спроба виявити тих українців, які потенційно уникають мобілізації.

"У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту Батьківщини", — сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона припустила, що деякі чоловіки все одно подадуться на отримання тисячі гривень від держави.

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Виплати можна оформити до 28 лютого 2025 року.

Раніше повідомлялося, що лише за п'ять годин після запуску програми українці оформили понад 1 млн заяв на виплати в Дії.

Станом на 14:30 2 грудня українці вже подали понад 3 млн заявок на допомогу в розмірі 1000 грн за цією програмою.