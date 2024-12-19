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19 декабря 2024, 11:30

Совет со второй попытки отозвала Бойко с должности в парламентском комитете

19 декабря 2024, 11:30
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фото: Юрій Бойко / Facebook
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В четверг, 19 декабря, парламент все же отозвал со второй попытки Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, это был "чисто символический шаг". Соответствующее решение было поддержано 258 народными депутатами.

В постановлении по Бойко началась толкотня между депутатами.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - сообщил Ярослав Железняк.

Он обнародовал статистику по фракциям за исключение Бойко из Комитета. Оказалось, что представители "Платформ за жизнь и мир" и "Восстановление Украины" соответствующее решение не поддержали.

Напомним, на днях народный депутат и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал видео с извинениями после вызова на допрос в Службу безопасности Украины. Извинялся нардеп за ролик, в котором заявлял о "радикалах", которые переименовывают города и сносят памятники.

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