фото: rada.gov.ua

Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

В цілому рішення підтримали 213 нардепів. А повторне друге читання – 229.

"Нагадаю, саме туди хитро вставили норму про повернення конфіскації корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством. Відповідно постає запитання, а що з цим питанням? Наприклад, є наш законопроект №12269, який це виправляє….. і без зашквару", – додав Железняк.

Нагадаємо, раніше учасники Медіаруху, медійні та правозахисні громадські організації України закликали народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту №10242 у його нинішній редакції. Цей проєкт закону несе суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.