В Україні через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів

ілюстративне фото: Укренерго

Станом на ранок середи, 18 грудня, через сильні дощі, сніг і вітер без електрики залишаються 104 населені пункти у п’яти областях України

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За наявними даними, внаслідок негоди знеструмлені міста й села в Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Загалом — 104 населені пункти.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення знеструмлених абонентів очікується до кінця доби", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів протягом доби не прогнозуються. Водночас для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00.