Відключення світла 18 грудня: Укренерго скасувало обмеження для побутових споживачів

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Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів протягом дня 18 грудня не заплановані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укренерго.

Водночас у компанії додали, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 середи.

Громадян просять ощадливо використовувати електроенергію із 8 до 20 години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 16 грудня в Україні діють оновлені графіки відключень світла.