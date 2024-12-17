Відключення світла 18 грудня: Укренерго скасувало обмеження для побутових споживачів
Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів протягом дня 18 грудня не заплановані.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укренерго.
Водночас у компанії додали, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 середи.
Громадян просять ощадливо використовувати електроенергію із 8 до 20 години.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 16 грудня в Україні діють оновлені графіки відключень світла.
Укренерго: 17 грудня світло не вимикатимутьВсі новини »
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