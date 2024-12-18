В Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов

иллюстративное фото: Укрэнерго

По состоянию на утро среды, 18 декабря, из-за сильных дождей, снега и ветра без электричества остаются 104 населенных пункта в пяти областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По имеющимся данным, в результате непогоды обесточены города и села в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Черновицкой областях — всего 104 населенных пункта.

"Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений. Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшнее утро уровень потребления электроэнергии был таким же, как и в предыдущий день.

Напомним, сегодня, 18 декабря, почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей в течение суток не прогнозируются. В то же время для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00.