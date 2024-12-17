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17 декабря 2024, 11:59

Издевательство командиров над воинами 211-й понтонно-мостовой бригады: возбуждено уголовное производство

17 декабря 2024, 11:59
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фото: УП
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Открыто уголовное производство по факту применения неуставных мер влияния к подчиненным командованием 211-й понтонно-мостовой бригады

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

"Работники ГБР приступили к расследованию уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер влияния и насилия к подчиненным", – говорится в сообщении.

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Минобороны Украины, сообщения в медиа и соцсетях об издевательствах над бойцами.

В ГБР отметили, что не получали никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Попутно, Госбюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но избежать подобных случаев в будущем.

Кроме того, Нацполиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельнитчине вместо их службы в районе боевых действий. 17 декабря ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

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