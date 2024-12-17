У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
Станом на ранок 17 грудня у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного ворожого корабля, що здатен нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі перебувають шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 25 ракети.
Нагадаємо, партизани показали, як росіяни будують фортифікації в тимчасово окупованому Криму.
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