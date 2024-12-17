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17 декабря 2024, 07:30

В Черном и Азовском морях не фиксируют российские корабли

17 декабря 2024, 07:30
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иллюстративное фото: росСМИ
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По состоянию на утро 17 декабря в Черном и Азовском морях россияне не вывели ни одного вражеского корабля, способного нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море находятся шесть вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

Напомним, партизаны показали, как россияне строят фортификации во временно оккупированном Крыму.

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