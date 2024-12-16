Новые графики: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 16 декабря
Сегодня, 16 декабря, начнут действовать обновленные графики отключения света. Энергетики будут ограничивать потребление для населения с 07:00 до 20:00
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной введения ограничений потребления является повреждение энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак РФ в ноябре и декабре.
"Обращаем внимание, что с завтрашнего дня (ред. – с 16 декабря) будут действовать новые графики почасовых отключений. Следите за сообщениями на страницах облэнерго", — говорится в сообщении.
Да, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
- 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
- 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
- 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 21:00.
Напомним, с 16 декабря в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией.