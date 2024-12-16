Новые графики: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 16 декабря

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Сегодня, 16 декабря, начнут действовать обновленные графики отключения света. Энергетики будут ограничивать потребление для населения с 07:00 до 20:00

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной введения ограничений потребления является повреждение энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак РФ в ноябре и декабре.

"Обращаем внимание, что с завтрашнего дня (ред. – с 16 декабря) будут действовать новые графики почасовых отключений. Следите за сообщениями на страницах облэнерго", — говорится в сообщении.

Да, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 21:00.

Напомним, с 16 декабря в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией.