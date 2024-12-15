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15 грудня 2024, 09:55

У ВМС повідомили, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря

15 грудня 2024, 09:55
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Сьогодні вранці, 15 грудня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.

Також відомо, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в тимчасово окупованому Криму.

Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

РФ війна кораблі Азовське море ВМС України Чорне море ракетоносії Калібр
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