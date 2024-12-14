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14 грудня 2024, 18:40

Бив окупантів на найгарячіших напрямках: під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади

14 грудня 2024, 18:40
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фото: pixabay
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У суботу, 14 грудня, Україна втратила молодого пілота. Він завдавав ударів по ворогу на найгарячіших напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту", – йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Зокрема, льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога. І для того, щоб якісно виконати завдання, нашим пілотам постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, а також витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

Під кінець допису Повітряні сили ЗСУ нагадали, що війна триває, тому закликали українців підтримувати військо і шанувати тих, "хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей".

"Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії", – резюмували у ПС.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Після проходження навчання на Заході він керував літаком F-16. Під час свого останнього і, на жаль, смертельного вильоту, йому вдалося збити три ворожі ракети та безпілотник.

Україна війна пілоти загиблий фронт
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