В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
Сегодня утром, 15 декабря, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
-
в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
-
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
-
в Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, четыре из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты.
Также известно, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
-
к Черному морю – три судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
-
до Азовского моря – четыре судна, из них два двигались из пролива Босфор.
Напомним, партизаны "засветили" скрытое место дислокации россиян во временно оккупированном Крыму.
Ранее украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов. Операция прошла в Крыму 29 ноября.