02:05  10 грудня
У Дніпрі пенсіонер зарізав на дитячому майданчику 15-річного підлітка: як його покарав суд
07:45  10 грудня
На Волині затримали Івана з Київщини, який "змінив стать" і став Іванкою, аби виїхати до Польщі
04:05  10 грудня
На Дніпропетровщині 16-річний хлопець зарубав сокирою рідну бабусю і підпалив її квартиру
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2024, 13:17

Президент забороняє знижувати призивний вік в Україні

10 грудня 2024, 13:17
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Український Президент Володимир Зеленський вважає не припустимим занижувати призивний вік

Всупереч всім закликам зза-кордону, про мобілізацію "квіту" української нації – молоді віком од 18 до 25 років, Президент України Володимир Зеленський висловив думку щодо необхідності якісної екіпіровки та забезпечення сучасною технікою вже існуючих підрозділів.

"Ми маємо зосередитись на збереженні життів наших людей, а не на збереженні зброї на складі", - пояснює своє ставлення до цього питання Зеленський.

Твердо стоячи на своєму рішенні не знизувати призовний вік, український Гарант побіжно розповів про свою зустріч із світовими лідерами у Парижі та обговорення заходів з припинення агресії Росії.

"Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок".

Українські військові експерти також в один голос стверджують, що після перемоги прийде час відбудови країни і саме тому не можна піддаватися тиску Сполучених Штатів, та знижувати призивний вік.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік до 18 років, то США та союзники забезпечать усіх новобранців спорядженням.

політика Володимир Зеленський
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Яценко мобілізує суддів проти Приватбанку
10 грудня 2024, 14:47
Наслідки ворожої ракетної атаки по Златополю на Харківщині: оприлюднені фото
10 грудня 2024, 14:13
Від фліски до костюма: як вигляд Зеленського впливає на сприйняття України у світі
10 грудня 2024, 13:26
На Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом: водія і пасажирку госпіталізували
10 грудня 2024, 13:20
В одеській Аркадії згорів ресторан: загинув чоловік
10 грудня 2024, 13:05
В Одесі троє малолітніх дітей втекли з реабілітаційного центру
10 грудня 2024, 12:40
На Вінниччині тривають пошуки 15-річної дівчини, яка зникла два тижні тому
10 грудня 2024, 12:31
Тікали до Румунії: на важкодоступній ділянці кордону спіймали двох чоловіків
10 грудня 2024, 12:23
На Київщині жінка згоріла живцем у власному будинку
10 грудня 2024, 12:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Фурса
Юрій Богданов
Всі блоги »