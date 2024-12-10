Всупереч всім закликам зза-кордону, про мобілізацію "квіту" української нації – молоді віком од 18 до 25 років, Президент України Володимир Зеленський висловив думку щодо необхідності якісної екіпіровки та забезпечення сучасною технікою вже існуючих підрозділів.

"Ми маємо зосередитись на збереженні життів наших людей, а не на збереженні зброї на складі", - пояснює своє ставлення до цього питання Зеленський.

Твердо стоячи на своєму рішенні не знизувати призовний вік, український Гарант побіжно розповів про свою зустріч із світовими лідерами у Парижі та обговорення заходів з припинення агресії Росії.

"Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок".

Українські військові експерти також в один голос стверджують, що після перемоги прийде час відбудови країни і саме тому не можна піддаватися тиску Сполучених Штатів, та знижувати призивний вік.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік до 18 років, то США та союзники забезпечать усіх новобранців спорядженням.