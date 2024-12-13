Сили оборони знищили техніку та позиції російської армії на Донеччині
Оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по позиціях окупантів на Донеччині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Прикордонники ліквідували два пункти управління безпілотними літальними апаратами, гармату, генератор, гранатомет, три склади боєкомплекту, а також три одиниці автотранспорту окупантів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Сумському напрямку воїни 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" знищили танк, бронеавтомобілі та бліндаж росіян.
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