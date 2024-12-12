Росіяни били по Дніпропетровщині артилерією і дронами, поранена місцева жителька
Російська армія протягом дня 12 грудня декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Для обстрілів окупанти використовували дрони-камікадзе та важку артилерію.
Під атакою були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Унаслідок обстрілів постраждала 51-річна жінка, вона буде проходити лікування амбулаторно.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Дніпровському району 30 листопада.
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