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12 грудня 2024, 19:11

Росіяни били по Дніпропетровщині артилерією і дронами, поранена місцева жителька

12 грудня 2024, 19:11
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фото: Сергій Лисак/Telegram
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Російська армія протягом дня 12 грудня декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Для обстрілів окупанти використовували дрони-камікадзе та важку артилерію.

Під атакою були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів постраждала 51-річна жінка, вона буде проходити лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Дніпровському району 30 листопада.

війна обстріли Дніпропетровська область Нікополь Лисак Сергій Петрович
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