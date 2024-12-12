На майже третину більше, ніж у 2023-му: Шуляк назвала прогноз можливих збитків від російської агресії у 2024 році

фото: Олена Шуляк/Facebook

За попередніми прогнозами, загальна сума збитків від російської збройної агресії у 2024 році може зрости майже на третину у порівнянні з минулим і може скласти майже 600 млрд дол. Оптимізувати витрати, зокрема на відновлення житлового фонду можна буде, якщо обрати принцип "будувати краще, ніж було"

Про це під час форуму "Сучасні рішення захисту будівельних конструкцій", організованому Конфедерацією будівельників України, повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

Вона зазначила, що згідно з звітом RDNA3, підготовленим Світовим банком за підсумками 2023 року, загальна сума збитків, яких Україна зазнала станом на кінець минулого року, склала 486 млрд доларів. Однак, з урахуванням інтенсивності обстрілів і ракетних атак, яких протягом поточного року зазнала, зокрема, українська енергетика і транспортна інфраструктура, фінальна цифра у звіті RDNA4 може зрости до майже 600 млрд дол. Тобто, сума збитків може збільшитись на майже 30%.

"Враховуючи, що переважна сума збитків падає саме на руйнування житлового фонду, важливо визначитись, як саме відновлювати. Нині в України побудовано 1 млрд кв. м житла, переважна більшість якого – типові рішення, які використовувались при відбудові після Другої світової війни. Воно дуже застаріле. І його реконструкція буде дорожчою, ніж зведення нового житла, замість знищеного", – наголосила Шуляк.

Вона підкреслила, що держава розуміє важливість темпів відновлення житлового фонду, враховуючи величезну кількість внутрішньо переміщених осіб. Але при цьому важливо розуміти, що швидкість не повинна досягатись за рахунок якості і безпеки споруд.

За словами парламентарки, при відновленні житлового фонду величезне значення матиме якість будівельних матеріалів, які для цього будуть використовувати. А вона у свою чергу залежатиме від впровадження і імплементація кількох законодавчих ініціатив.

"Зокрема, на сьогодні ринок чекає на імплементацію регламенту ЄС №305, який регулює якість будівельної продукції, що потрапляє на ринок. Також незабаром вступить в силу прийнятий ВР законопроект "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (№5473-Д). Ще одна важлива зміна, яка чекатиме виробників будівельної продукції після завершення війни – реалізація нового закону про захист прав споживачів, що містить ефективні європейські правила щодо цього. Йдеться про закон №3153-IX ("Новий закон") був прийнятий на основі законопроєкту №6134”, – повідомила Олена Шуляк.

Вона також додала на важливості принципів зеленого відновлення та сталого розвитку, що також є звичною для ЄС практикою. На важливості цих вимог як одного з принципів відновлення наголошували міжнародні експерти і експертне середовище, які взяли участь у масштабних публічних консультаціях щодо законопроєкту "Про основні засади відновлення”.

"Втім, якщо ми розуміємо важливість цього на рівні держави, то на рівні громад уявлення щодо цих понять подекуди можуть бути мінімальними. Це – результат недостатньої кількості кадрів, що знаються на цьому, у наших громадах. Це потрібно виправляти – зокрема, проводити відповідне навчання”, – резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк розповіла, що програмою "єВідновлення" вже скористалися понад 90 тисяч українських сімей. Загалом на програму з моменту її запуску було виплачено 17,3 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Крім того, Олена Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.