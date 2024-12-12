Почти на треть больше, чем в 2023: Шуляк назвала прогноз возможных убытков от российской агрессии в 2024 году

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По предварительным прогнозам, общая сумма ущерба от российской вооруженной агрессии в 2024 году может вырасти почти на треть по сравнению с прошлым и может составить почти 600 млрд дол. Оптимизировать расходы, в том числе на восстановление жилищного фонда, можно будет, если выбрать принцип "строить лучше, чем было"

Об этом во время форума "Современные решения защиты строительных конструкций", организованном Конфедерацией строителей Украины, сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

Она отметила, что согласно отчету RDNA3, подготовленному Всемирным банком по итогам 2023 года, общая сумма убытков, которые Украина понесла по состоянию на конец прошлого года, составила 486 млрд долларов. Однако, с учетом интенсивности обстрелов и ракетных атак, которым в течение текущего года подверглась, в частности, украинская энергетика и транспортная инфраструктура, финальная цифра в отчете RDNA4 может вырасти до почти 600 млрд дол. То есть сумма ущерба может увеличиться почти на 30%.

"Учитывая, что преимущественная сумма ущерба падает именно на разрушение жилищного фонда, важно определиться, как именно восстанавливать. Сейчас у Украины построено 1 млрд кв. м жилья, подавляющее большинство которого – типичные решения, которые использовались при восстановлении после Второй мировой войны. Оно очень устаревшее. И его реконструкция будет дороже, чем строительство нового жилья, вместо уничтоженного", – подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что государство понимает важность темпов обновления жилищного фонда, учитывая огромное количество внутренне перемещенных лиц. Но при этом важно понимать, что скорость не должна достигаться за счет качества и безопасности сооружений.

По словам парламентария, при восстановлении жилищного фонда огромное значение будет иметь качество строительных материалов, которые для этого будут использоваться. А оно, в свою очередь, будет зависеть от внедрения и имплементации нескольких законодательных инициатив.

"В частности, на сегодня рынок ожидает имплементацию регламента ЕС №305, который регулирует качество попадающей на рынок строительной продукции. Также вскоре вступит в силу принятый ВР законопроект "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" (№5473-Д). Еще одно важное изменение, которое будет ожидать производителей строительной продукции после завершения войны – реализация нового закона о защите прав потребителей, содержащего эффективные европейские правила по этому поводу. Речь идет о законе №3153-IX ("Новый закон") был принят на основе законопроекта №6134”, – сообщила Елена Шуляк.

Она также добавила на важности принципов зеленого восстановления и устойчивого развития, что также является привычной для ЕС практикой. На важности этих требований как одного из принципов восстановления отмечали международные эксперты и экспертная среда, принявшие участие в масштабных публичных консультациях по законопроекту "Об основных принципах восстановления".

"Впрочем, если мы понимаем важность этого на уровне государства, то на уровне громад представления этих понятий иногда могут быть минимальными. Это – результат недостаточного количества кадров, которые знают это, в наших громадах. Это нужно исправлять – в частности, проводить соответствующее обучение”, – резюмировала Шуляк.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, что программой "єВідновлення" уже воспользовались более 90 тысяч украинских семей. В общей сложности на программу с момента ее запуска было выплачено 17,3 млрд гривен.

Также Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Елена Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.