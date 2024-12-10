Реформа децентралізації: Шуляк назвала терміни, коли в Україні має запрацювати інститут префектів

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Про це повідомила голова партії "Слуга народу" та голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час онлайн-зустрічі з представниками регіональних медіа, передає RegioNews.

Олена Шуляк наголосила, що реформа децентралізації триває – все більше повноважень та ресурсів на місцях отримали громади. Однак невирішеним залишається питання нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування, який мають здійснювати префекти.

Як зазначила керівниця партії, йдеться про законопроєкт №4298. Цей документ потрапив до переліку індикаторів Ukraine Facility – програми фінансової підтримки до 2027 року, в рамках якої Україна отримає 50 млрд євро. Від реалізації вказаних у переліку індикаторів реформ залежить надання цієї допомоги.

"Кожен індикатор має певну "грошову вагу". І одним із цих індикаторів прописано ухвалення відповідного законопроєкту, який стосується запровадження в Україні інститут префектів, які будуть здійснювати нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Стоїть часовий маркер – це перший квартал 2025 року", - сказала народна депутатка.

Вона нагадала, що Верховна Рада раніше вчасно ухвалювала усі законопроєкти щодо питань євроінтеграції України та її співпраці з Міжнародним валютним фондом, та висловила сподівання, що парламент "не підведе" і щодо законопроєкту про інститут префектів.

Олена Шуляк також додала, що відбуваються консультації з представниками громад та фахівцями задля удосконалення цього законопроєкту.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк розповіла, що в Україні створять органи управління префектурного типу і встановлять адміністративний нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування. Відповідний законопроєкт, підтриманий у першому читанні ще у 2021 році, у Верховній Раді готуються ухвалити його вже остаточно, оскільки він - одна з вимог для отримання коштів з Ukraine Facility, а також вступу до ЄС.