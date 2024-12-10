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Если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, США и союзники обеспечат всех новобранцев снаряжением

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает RegioNews.

В то же время, он отметил, что решение о составе Вооруженных сил должна принять сама Украина.

"Мы ясно дали понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и научить эти силы", – сообщил Мэтью Миллер.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия, поэтому, по его мнению, необходимо мобилизовать больше людей.