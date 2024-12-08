Після зустрічі з Зеленським Трамп виступив з заявою щодо переговорів між Україною та Росією

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Обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентами України та Франції заявив, що Володимир Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з Росією задля припинення війни

Про це він написав у соцмережі, передає RegioNews.

Трамп наголосив, що Україна "безглуздо втратила у війні 400 тисяч солдатів". Також є величезні втрати серед цивільних українців. Тож Трамп закликає "припинити це божевілля" та почати переговори.

"Занадто багато життів утрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше й набагато гірше", - йдеться у повідомленні американського політика.

Він додав, що зараз настав "час діяти" для російського лідера Володимира Путіна.

"Я добре знаю Володимира (Путіна, — ред.). Настав його час діяти", - зазначив він.

Трамп додав, що "Китай може допомогти".

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня у Парижі відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, обраного президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відкинув сценарій із запрошенням до НАТО лише частини території України.