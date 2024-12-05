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05 грудня 2024, 15:04

Зеленський розповів, скільки мерів міст та голів громад перебувають у російському полоні

05 грудня 2024, 15:04
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фото: president.gov.ua
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Наразі у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів та голів громад

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час звернення до правозахисної спільноти.

"Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні", - заявив президент та відзначив, що нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва.

Сьогодні ж, за словами Зеленського, у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад. Усі вони серед тисяч українців, які перебувають у полоні ворога не лише з 2022-го, але й з 2014-го року.

"Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російському полоні помер міський голова окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Росіяни викрали чоловіка у 2022 році, його тіло повернули додому під час останнього обміну.

Обмін тілами загиблих між Росією та Україною відбувся 29 листопада.

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