После встречи с Зеленским Трамп выступил с заявлением по переговорам между Украиной и Россией

фото: president.gov.ua

Избранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентами Украины и Франции заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с Россией для прекращения войны

Об этом он написал в соцсети, передает RegioNews.

Трамп подчеркнул, что Украина "бессмысленно потеряла в войне 400 тысяч солдат". Также есть огромные потери среди гражданских украинцев. Так что Трамп призывает "прекратить это безумие" и начать переговоры.

"Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже", - говорится в сообщении американского политика.

Он добавил, что сейчас пришло "время действовать" для российского лидера Владимира Путина.

"Я хорошо знаю Владимира (Путина, — ред.). Настало его время действовать", - отметил он.

Трамп добавил, что "Китай может помочь".

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины.