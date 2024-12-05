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05 грудня 2024, 18:03

В Україні змінять умови бронювання медиків: Зеленський дав розпорядження уряду

05 грудня 2024, 18:03
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фото з відкритих джерел
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Уряд має опрацювати питання доцільності перегляду умов і механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідний указ №817/2024 президента України Володимира Зеленського.

Президент указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким Кабінету міністрів дали низку доручень.

Зокрема, український уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов механізму бронювання військовозобов'язаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров'я.

Зокрема, це стосується зняття обмежень щодо кількості військовозобов'язаних працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності.

Окрім того, уряд має розробити додаткове нормативно-правове врегулювання "встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані із медичною практикою (службою)". Таким чином медиків не зможуть переводити у піхоту.

Такі правила не стосуватимуться випадків, коли призначення відбувається за власним бажанням людини.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Компанії отримали можливість бронювати працівників на термін до 12 місяців.

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