фото из открытых источников

Правительство должно проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медработников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ №817/2024 президента Украины Владимира Зеленского.

Президент указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому Кабинет министров дал ряд поручений.

В частности, украинское правительство должно проработать за месяц вопрос возможного пересмотра условий механизма бронирования военнообязанных медработников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения.

В частности, это касается снятия ограничений количества военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Кроме того, правительство должно разработать дополнительное нормативно-правовое урегулирование "установление на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медобразованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой)". Таким образом, медиков не смогут переводить в пехоту.

Такие правила не будут касаться случаев, когда предназначение происходит по собственному желанию человека.

Напомним, ранее Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Компания получила возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев.