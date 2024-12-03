В Україні відновили надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації

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Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Компанії отримали можливість бронювати працівників на термін до 12 місяців

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує RegioNews.

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки нагадали, що підприємства, які ще не оновили, але ще мають чинний статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими критеріями ці підприємства зможуть бронювати працівників на довший термін – до 12 місяців.

Повідомляється, що за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україні скасування денної форми навчання для аспірантів-контрактників, що надає право на відстрочку від мобілізації, продовжать і в 2025 році.

Також повідомлялося, що студенти-чоловіки, які навчаються в іноземних закладах вищої освіти, можуть виїжджати на навчання за кордон.