Росіяни вночі запустили по Україні 50 дронів: як відпрацювала ППО
Сили оборони України у ніч проти 4 грудня збили 29 російських безпілотників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом ворога запустив 50 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.
Станом на зараз підрозділи Сил оборони України збили 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.
18 безпілотників локаційно втрачені, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово захопленої росіянами території України.
Також ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області минулої доби, 3 грудня, внаслідок російських ударів загинули двоє людей.