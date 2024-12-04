Россияне ночью запустили по Украине 50 дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины в ночь на 4 декабря сбили 29 российских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности врага запустил 50 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

В настоящее время подразделения Сил обороны Украины сбили 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях.

18 беспилотников локационно потеряны, один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно захваченной россиянами территории Украины.

Также враг атаковал управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области за прошедшие сутки, 3 декабря, в результате российских ударов погибли два человека.