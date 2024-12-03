Вночі ППО збила 22 ворожі дрони, якими Росія атакувала Україну

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сьогодні вночі, 3 грудня, російські війська завдали удару по Україні 28-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 22 БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ.

Станом на 09:00 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ППО приземлила ударний безпілотник росіян у Миколаївській області.