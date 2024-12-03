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03 грудня 2024, 10:10

Росіяни атакували Нікополь з артилерії та РСЗВ: пошкоджені гімназія, санаторій і житлові будинки

03 грудня 2024, 10:10
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фото: Сергій Лисак
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Вночі 3 грудня війська РФ двічі обстріляли Нікополь із РСЗВ "Град" і важкої артилерії. Зафіксовані значні пошкодження інфраструктури

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Пошкоджені гімназія, санаторій, 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, 3 авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газогони. Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні вранці окупанти знову вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Крім того, ввечері та вночі на Дніпропетровщині працювала ППО.

Нагадаємо, вчора ввечері, 2 грудня, російські окупанти здійснили атаку на Криворізький район. Внаслідок ворожих ударів поранені двоє мирних мешканців.

Як повідомлялося, Сили оборони збили три російські ракети Х-59/69, якими окупанти намагалися вдарити по Кривому Рогу.

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