На Миколаївщині ППО знищила російський Shahed

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Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області ударний безпілотник росіян

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 3 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

За словами Віталія Кіма, на території області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі 3 грудня російський "шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилася без електрики.