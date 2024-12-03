Удар дрона по Тернополю: рятувальники показали, як гасили пожежу на підприємстві

фото: ДСНС України

У вівторок вночі, 3 грудня, внаслідок атаки РФ ворожий БпЛА влучив по підприємству в Тернополі. Виникла пожежа, яку оперативно загасили

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

Зазначається, що дрон спричинив пожежу на території одного з підприємств міста. До ліквідації займання залучили 34 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

"За попередньою інформацією, загиблих та поранених на місці події не виявлено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 3 грудня російський "шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилася без електрики.