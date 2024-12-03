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03 декабря 2024, 10:37

Ночью ПВО сбила 22 вражеских дрона, которыми Россия атаковала Украину

03 декабря 2024, 10:37
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня ночью, 3 декабря, российские войска нанесли удар по Украине 28 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 22 БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов направлений – Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово РФ.

По состоянию на 09:00 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили 22 вражеских БПЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"1 беспилотник локационно потерян, 2 — вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью ПВО приземлила ударный беспилотник россиян в Николаевской области.

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