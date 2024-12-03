Україна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – МЗС

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Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії Росії. Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО

Про це з посиланням на документ МЗС повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

У заяві МЗС України підкреслюється, що вона зроблена "з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму". Втім, документ оприлюднений за два дні до згаданої дати (яка настане 5 грудня), і вибір дня публікації не є випадковим – за даними джерел ЄвроПравди, міністр Андрій Сибіга має намір представити цю позицію у рамках міністерської зустрічі НАТО, яка розпочнеться сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.

Розлога заява МЗС України, що оформлена як політичний позиційний документ, починається зі згадок про очікування від так званого "Будапештського меморандуму", підписаного у 1994 році у рамках домовленості про відмову України від ядерного арсеналу

"Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї… Однак він не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася", – нагадує Київ.

МЗС називає Будапештський меморандум "памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень" і наголошує на тому, що "розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал".

Основною частиною заяви є політична декларація про те, які гарантії є потенційно прийнятними для України.

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", – йдеться у заяві.

Водночас документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства. "Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО"? – наголошує МЗС.

Зовнішньополітичне відомство звертається до "США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", із закликом політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз, що стане "дієвою протидією російському шантажу".

МЗС також нагадує, що йдеться не лише про українську і не лише про європейську безпеку, оскільки напад на Україну всупереч домовленостей 1994 року "підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння" і пожвавив "активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відкинув сценарій із запрошенням до НАТО лише частини території України.