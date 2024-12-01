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01 грудня 2024, 08:05

В Укренерго уточнили, коли і кому вимикатимуть світло в перший день зими

01 грудня 2024, 08:05
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 1 грудня, графіки погодинних відключень світла для населення діятимуть із 13:00 до 22:00. Енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Так, 1 Грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • для побутових споживачів: 13:00 – 22:00 – одна черга відключень;
  • для промисловості та бізнесу: 08:00 – 13:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одразу три українські АЕС — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.

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