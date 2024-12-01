В Укрэнерго уточнили, когда и кому будут выключать свет в первый день зимы
Сегодня, 1 декабря, графики почасовых отключений света для населения будут действовать с 13:00 до 22:00. Энергетики будут применять одну очередь отключений
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
Так, 1 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими:
- для бытовых потребителей: 13:00 – 22:00 – одна очередь отключений;
- для промышленности и бизнеса: 08:00 – 13:00 – применение графиков ограничения мощности.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.
Напомним, сразу три украинских АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская — снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.
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