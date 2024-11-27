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27 листопада 2024, 15:22

На Тернопільщині після обстрілів РФ зберігається критична ситуація з електропостачанням, – ОВА

27 листопада 2024, 15:22
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Фото:rbc.ua
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Через пошкодження ключового енергетичного об’єкта в області ситуація з електропостачанням залишається критичною

Про це повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook, інформує Regionews.

"Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", – зазначають у повідомленні.

Наразі тривають роботи з відновлення стабільності енергопостачання. Для цього область підключають до зовнішніх мереж сусідніх регіонів та використовують альтернативні джерела енергії, включаючи когенерацію. Водночас АТ "Тернопільобленерго" змушене запровадити графіки подачі електроенергії, які коригуватимуться залежно від доступних ресурсів.

"Зобов'язали АТ "Тернопільобленерго"і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі об’єктів промисловості, з нерозривними технологічними циклами", – повідомили в ОВА.

Місцевих мешканців закликають ощадливо використовувати електроенергію для побутових потреб.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів у Тернополі було пошкоджено енергетичний об’єкт НЕК "Укренерго", який є критично важливим для енергопостачання всієї області. Як заявив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, ворожі дрони атакували об’єкт кілька разів, але українські сили ППО змогли збити три з них.

Нагадаємо, що через значні пошкодження в Тернополі електрика подаватиметься лише дві години на добу.

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