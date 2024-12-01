ВСУ получили на вооружение самый популярный армейский экскаватор

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE. Эта машина – один из самых популярных экскаваторов многих армий мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Высокомобильный инженерный экскаватор JCB HMEE – это специальная бронированная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра задач.

"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", – говорится в сообщении Минобороны.

Инженерный экскаватор JCB HMEE весит около 16 тонн. Он развивает скорость до 100 км/ч, обеспечивает полную защиту экипажа, совместимую со стандартами STANAG по защите от поражений. Его системы полного привода, управление всеми четырьмя колесами, блокировка дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвески и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.

Также отмечается, что кабина бронеэкскаватора разработана эргономично для максимальной производительности оператора. Кроме того, она оборудована кондиционером.

Напомним, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало к поставкам Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун", построенный по самолетной схеме.